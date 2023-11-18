Экс-директор ЦРУ объяснил, от чего будет зависеть исход войны в Украине

Результат войны России против Украины будет зависеть от того, получат ли украинцы оружие от стран Запада в достаточном количестве.

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Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, передает Голос Америки.

Он заявил, что жестокое и неспровоцированное российское вторжение вызвало множество угроз. Петреус отметил, что реакция Соединенных Штатов была "достаточно впечатляющей", но некоторые решения нужно было принимать раньше.

"Реакция Запада на это была действительно очень существенной, я считаю, пожалуй, гораздо более существенной, чем думал Владимир Путин. И это урок, потому что мы, вероятно, делали действия в прошлом, которые заставили его поверить, что, возможно, мы не ответим так существенно, как мы это сделали», – отмечает Петреус.

Он заявил, что происходящее в одном регионе может иметь эффект сдерживания в другом. Петреус пояснил, что сдерживание состоит из двух элементов – оценки противника относительно его способности, то есть нужно поддерживать эту способность, "чтобы она была более чем адекватна определенным задачам", а второе – желание применить эту способность, то есть "вам нужно убедить их, чтобы они в этом не сомневались. Как считает Петреус, именно в этом российский диктатор грубо просчитался, потому что не ожидал, что США и Запад в целом окажут Украине такую "впечатляющую поддержку".

Вторжение Путина в Украину Петреус считает "катастрофическим". Он считает, что сейчас война достигает кульминации, хотя и говорит, что эта война является еще одним примером трагических результатов, когда лидеры отказываются учиться в истории.

Он добавил, что не будет давать прогнозы относительно окончания войны, но отметил, что все будет зависеть от того, получает ли главнокомандующий Валерий Залужный достаточное количество оружия, которое он просит.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды объявили о дополнительной военной помощи для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Литовские военные доставили в Украину новую партию военной помощи.

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