В Україні налагоджують виробництво ракет: які цілі вони будуть вражати

Ця зброя буде достатньо дешевою і вироблятиметься на потужних верстатах для 3D-друку.

В Україні розпочали проєктування невеликих ракет класу “земля-повітря”, які "полюватимуть" на ворожі безпілотники.

Про це в ефірі "1+1" розповів виробник БпЛА "Довбуш" Володимир Яценко.

"Є дуже різні ракети і, безумовно, не все можна виробляти отак-от, просто “клацнувши пальцем”. Але ми відкрили проєкт і зараз перебуваємо на стадії початку проєктування. Це невеликі ракети класу "земля-повітря", - повідомив він.

За словами Володимира Яценка, основними цілями таких ракет будуть ворожі "Шахеди", а також, можливо, "Ланцети" і "Орлани" на фронті, безпосередньо на лінії зіткнення.

“Ці ракети повинні бути і вони будуть достатньо дешеві. Вони можуть вироблятися на нашому обладнанні - це потужні станки для 3D-друку”, - запевнив він.

Підприємець зазначив, що в Україні є декілька професійних команд, які можуть з нуля проєктувати такі ракети, мають необхідний досвід і будуть залучені до їх створення.

Він вважає, що приватний сектор - це єдина можливість швидко зробити якісне озброєння.

Нагадаємо, Україна планує витратити 1,5 мільярда доларів на виробництво озброєння та техніки 2024 року. Передовсім йдеться про дрони й далекобійні ракети.

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