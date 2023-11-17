Что будет с гривней в ближайшее время: Фурман объяснил, есть ли риски

Если говорить о краткосрочной перспективе, то ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой, отметил Василий Фурман.
В последние недели украинцы наблюдают колебания гривни по отношению к доллару в ту или иную сторону. В целом за месяц гривня даже усиливалась.
Об этом рассказал член Совета НБУ Василий Фурман в эфире телемарафона 17 ноября.
"То, что мы наблюдаем сегодня на рынке, например, в течение последнего месяца, мы можем видеть просто колебания гривни по отношению к доллару в ту или иную сторону. В частности, если мы говорим о крайнем месяце, то гривна даже усиливалась. Что касается наличного рынка "Там курс в принципе рыночный и до этого был. Мы видим — гривня усиливается. Вместе с тем, в отдельные дни гривня может частично на 5 копеек, на 10 копеек ослабляться по отношению к доллару", — отметил он.
Фурман напомнил, что Нацбанк не раз говорил о том, что гривня может колебаться.
"В целом, если говорить о краткосрочной перспективе, то ситуация на валютном рынке стабильна и контролируется. Каких-то больших рисков я как эксперт не вижу вообще сейчас", — резюмировал он.
Напомним, что МВФ спрогнозировал, какой курс валют будет в Украине в 2024 году.
Читайте также: