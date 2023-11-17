Golden Boy-2023: назван лучший молодой футболист Европы

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем выиграл награду "Golden Boy", которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport, которое является организатором этой премии.

20-летний англичанин опередил в голосовании таких игроков как Джамал Мусиала ("Бавария"), Хави Симонс ("РБ Лейпциг"), Флориан Вирц ("Байер"), Расмус Хейлунд ("Манчестер Юнайтед"), Матис Тель ("Бавария") ), Алехандро Бальде, Ламин Ямаль (оба – "Барселона") и многих других.

Свою награду Джуд получит 4 декабря на торжественной церемонии в Турине.

В прошлом сезоне Беллингем выступал в составе дортмундской "Боруссии", а летом перебрался в "Реал", за который уже успел забить 13 голов и отдать три результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.

Добавим, что в конце октября Беллингем также получил приз Раймона Копа – награду лучшему молодому игроку от издания France Football, которое вручает "Золотой мяч".

Напомним, прошлогодним обладателем приза Golden Boy является полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави.

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