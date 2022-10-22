Golden Boy-2022: определен лучший молодой футболист Европы

Обладателем престижной награды стал вундеркинд "Барселоны".
Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави получил награду "Golden Boy", которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport, которое и является организатором этой премии.
В борьбе за приз 18-летний испанец опередил ряд звездных молодых футболистов, среди которых Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джамал Мусиала ("Бавария") и Эдуардо Камавинга ("Реал").
Ранее журнал France Football признал Гави лучшим молодым игроком года, вручив ему трофей имени Раймона Копа.
Отметим, что Tuttosport награждает лучших молодых футболистов Европы с 2003 года. В прошлом году приз Golden Boy получил другой перспективный полузащитник "Барселоны" и сборной Испании - Педри. В 2020-м награду забрал норвежский бомбардир Эрлинг Холанд, а в 2019-м лауреатом премии стал португальский форвард Жоау Фелиш.
Читайте также:
Футболисты сборной Ирана просят ФИФА отстранить их от ЧМ-2022: подробности скандала
Поплатился за скандальный поступок: Роналду выгнали из первой команды "Манчестер Юнайтед"
"Мяч останавливается": легенда "Баварии" объявил о завершении карьеры