Golden Boy-2022: определен лучший молодой футболист Европы

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави получил награду "Golden Boy", которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport, которое и является организатором этой премии.

В борьбе за приз 18-летний испанец опередил ряд звездных молодых футболистов, среди которых Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джамал Мусиала ("Бавария") и Эдуардо Камавинга ("Реал").

Ранее журнал France Football признал Гави лучшим молодым игроком года, вручив ему трофей имени Раймона Копа.

Отметим, что Tuttosport награждает лучших молодых футболистов Европы с 2003 года. В прошлом году приз Golden Boy получил другой перспективный полузащитник "Барселоны" и сборной Испании - Педри. В 2020-м награду забрал норвежский бомбардир Эрлинг Холанд, а в 2019-м лауреатом премии стал португальский форвард Жоау Фелиш.

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