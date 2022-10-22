Ракетный удар по Хмельницкому: мэр города рассказал о последствиях

В ходе ракетных обстрелов 22 октября произошел "прилет" в один из объектов критической инфраструктуры в Хмельницком.

О последствиях вражеской атаки рассказал мэр Александр Симчишин.

По его словам, пострадавших жителей города нет. Впрочем, в нескольких жилых домах повреждены окна.

В городе отсутствует электроэнергия. После завершения воздушной тревоги в ремонте бригады энергетиков и коммунальщиков начали работы по восстановлению электросетей. В настоящее время хмельницкие медицинские учреждения работают на автономном питании.

Электротранспорт не ездит.

Мэр прогнозирует, что в течение дня удастся частично восстановить водоснабжение и работу канализационного хозяйства. "Сначала заживляется критическая инфраструктура, дальше постепенно население", — подчеркнул он.

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 07:53. После этого в Хмельницком прогремели взрывы. "Прилет" официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии.

Впоследствии в ОВА проинформировали, что кроме областного центра враг атаковал и область. Гамалий сообщил о "прилетах" в Хмельницком и Шепетовском районах.

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. В Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Также о ее работе сообщили во Львовской области.

В Хмельницком прогремел взрыв. Его официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии. Впоследствии в ОВА сообщили еще и о "прилете" в области.

В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.

Атаковали русские и Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.

Российские захватчики атаковали критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах. В области уже приступили к отключению электроэнергии.

Оккупанты нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Ровенской области. В части Ровенского района нет электропитания.

Два ракетных удара были нанесены по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области. В результате попадания двух крылатых ракет пострадали три человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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