В Ковеле на Волыни во второй раз с утра раздались взрывы

В городе Ковель Волынской области снова раздались взрывы.
В городе Ковель Волынской области снова раздались взрывы в субботу, 22 октября.
Об этом сообщили местные, впоследствии информацию подтвердил глава ОВА Юрий Погуляйко.
"Враг вновь атаковал Волынь. Повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно – пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Сейчас работают все соответствующие службы", — написал Погуляйко.
Напомним, во время предыдущей воздушной тревоги, прозвучавшей на Волыни в 7:54, в Ковеле уже были слышны взрывы.
Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко подтвердил "прилеты" в области. Без света остались отдельные части Луцка и Ковеля. Ударной волной поврежден частный дом, одно гражданское лицо пострадало.
"На Волыни есть прилеты. На месте работают все соответствующие службы. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, ухудшилась связь", — написал Погуляйко.
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