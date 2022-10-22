У Ковелі на Волині вдруге від ранку пролунали вибухи

У місті Ковель Волинської області знову пролунали вибухи.
У місті Ковель Волинської області знову пролунали вибухи у суботу, 22 жовтня.
Про це повідомили місцеві, згодом інформацію підтвердив очільник ОВА Юрій Погуляйко.
"Ворог знову атакував Волинь. Повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється. Наразі працюють усі відповідні служби", - написав Погуляйко.
Нагадаємо, під час попередньої повітряної тривоги, яка пролунала на Волині о 7:54, у Ковелі вже було чутно вибухи.
Очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко підтвердив "прильоти" в області. Без світла залишились окремі частини Луцька та Ковеля. Ударною хвилею пошкоджено приватний будинок, одна цивільна особа постраждала.
"На Волині є прильоти. На місці працюють всі відповідні служби. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, погіршився зв'язок", - написав Погуляйко.
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