У Ковелі на Волині вдруге від ранку пролунали вибухи

У місті Ковель Волинської області знову пролунали вибухи.

У місті Ковель Волинської області знову пролунали вибухи у суботу, 22 жовтня.

Про це повідомили місцеві, згодом інформацію підтвердив очільник ОВА Юрій Погуляйко.

"Ворог знову атакував Волинь. Повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється. Наразі працюють усі відповідні служби", - написав Погуляйко.

Нагадаємо, під час попередньої повітряної тривоги, яка пролунала на Волині о 7:54, у Ковелі вже було чутно вибухи.

Очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко підтвердив "прильоти" в області. Без світла залишились окремі частини Луцька та Ковеля. Ударною хвилею пошкоджено приватний будинок, одна цивільна особа постраждала.

"На Волині є прильоти. На місці працюють всі відповідні служби. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, погіршився зв'язок", - написав Погуляйко.

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