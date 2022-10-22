Окупанти обстріляли ракетами Луцьк: влучили в об‘єкт енергетики

Російські окупанти у суботу, 22 жовтня, під час масштабної тривоги атакували ракетами Луцьк: влучили в об'єкт енергетики.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"Прильоти в об‘єкт енергетики. На місці працюють рятувальники", - написав мер.

За його словами, внаслідок ворожої атаки в частині міста відсутня електроенергія. Крім того, він просить, аби люди зробили запаси води.

Ударною хвилею пошкоджено приватний будинок. "Одна цивільна особа отримала опіки. За попередньою інформацією загиблих немає", - наголосив Ігор Поліщук.

"Тривогу" на Волині оголосили о 07:54. Станом на 10:00 вона триває вже понад 2 год.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідоми про проліт ворожої ракети над регіоном. Ймовірно, вона полетіла у західн регіони, висловився Кім.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що зранку 22 жовтня під час повітряної тривоги в області працює ППО.

У Хмельницькому прогримів вибух. Його офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Над містом піднявся дим.

У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

У Львівській області зранку 22 жовтня спрацювала ППО.

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