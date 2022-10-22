На Буковині збили ворожу ракету: що відомо

Пошкоджень об’єктів та будинків немає.

У Чернівецькій області в суботу, 22 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги збили російську ракету.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Руслан Запаранюк.

За його словами, літак ЗСУ збив ракету над Дністровським районом.

"Над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро", - йдеться у повідомленні.

Голова Буковини наголошує, що пошкоджень об’єктів та будинків громадян не має.

В області станом на 09:20 триває повітряна тривога. Мешканців Буковини просять залишатися в укриттях. "Тривогу" було оголошено о 07:53.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідоми про проліт ворожої ракети над регіоном. Ймовірно, вона полетіла у західн регіони, висловився Кім.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що зранку 22 жовтня під час повітряної тривоги в області працює ППО.

У Хмельницькому прогримів вибух. Його офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Над містом піднявся дим.

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