Чи постраждають ЗСУ у разі підриву дамби на Каховській ГЕС: відповідь експерта

Окупанти вже підривали дамби, але це не зупинило наступ ЗСУ.

Російські військові, ймовірно, готуються підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Такі дії окупантів можуть спричинити катастрофічні наслідки, але наші військові не постраждають.



Про це заявив військовий експерт Віктор Ягун.

"Дивіться, найцікавіше, що ЗСУ якраз можуть і не постраждати у разі підриву дамби, тому що висота берега, де вони перебувають, вища, ніж берега, на якому будуть намагатися укріпитися російські війська. Для чого потрібна ось ця демонстрація безумства - я не знаю. Але враховуючи, що вони вже під час цієї війни тричі використовували такий метод боротьби, я думаю, що не виключено, що вони справді можуть це застосувати. Вони вже підривали дамбу ракетами в Кривому Розі, вони підривали дамбу в Полонному на Харківщині, вони підривали дамбу на Інгульці, щоб наші не могли закріпитися на одному з плацдармів", - сказав він.

Що відомо про ситуацію на Каховській ГЕС

Російські війська захопили Каховську ГЕС у перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

Можливість підриву Каховської ГЕС стали всерйоз обговорювати, коли новий командувач російськими військами в Україні Сергій Суровікін допустив "непрості рішення" щодо Херсона та заявив про нібито підготовку ракетного удару ЗСУ, щоб зруйнувати Каховську ГЕС.

Пізніше президент України Зеленський заявив, що Каховську ГЕС планують підірвати самі російські військові і вже замінували її.

У разі аварії на Каховській ГЕС усі міста і села, що лежать нижче греблі, будуть або підтоплені, або затоплені повністю. У зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном, а сотні тисяч людей можуть постраждати.

Замінювання Каховської ГЕС підтвердили у Головному управлінні розвідки. За їх інформацією, саму ГЕС замінували ще у квітні, а зараз мінують шлюзи та опори.

Також ГУР повідомляє, що на дамбі стоять два військові тентовані "КамАЗи" з вибухівкою.

Якщо дамбу підірвуть, то "масштаби екологічної катастрофи вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону", - додали в ГУР.

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