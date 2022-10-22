Підрив дамби на Каховській ГЕС: аналітики назвали сценарії та наслідки

Росія створює інформаційне підґрунтя для нападу на Каховську ГЕС у вигляді операції під фальшивим прапором.

Російські окупанти хочуть підірвати дамбу на Каховській ГЕС, аби створити буферну зону між Херсонщиною та Кримом

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

В ISW припускають, що росіяни спробують підірвати дамбу на Каховській ГЕС, щоб прикрити свій відступ та не дати українським силам переслідувати себе вглиб Херсонської області. РФ звинуватить Україну в атаці на дамбу.

Експерти зі США переконані, що Україна не має жодного інтересу в підриві дамби, яка може затопити 80 українських міст, в яких мешкають сотні тисяч людей. А от росіянам це вигідно, аби зупинити контрнаступ ЗСУ. Тому будь-які заяви про те, що вони не будуть підривати дамбу через побоювання щодо водопостачання окупованого Криму, є абсурдними. Адже півострів жив без доступу до дніпровської води від 2014 року.

В ISW підкреслили, що російські війська намагатимуться утримати схід Херсонщини не через воду, а для того, щоб створити буферну зону, яка дозволить захистити Крим і не дасть українським військам потрапити в зону досяжності артилерії до півострова.

Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області, звідки наступ ЗСУ поступово витісняє російських окупантів.

Слова Зеленського підтвердив також секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що підрив Каховської гідроелектростанції призведе до катастрофи із величезною кількістю людських жертв, однак це зашкодило б і самим окупантам — зокрема в Криму.

Чимало українських та західних аналітиків погоджуються з даними українських високопосадовців і Генштабу ЗСУ про ймовірну підготовку теракту РФ на Каховській ГЕС.

Нова Каховка йде під воду: на захопленій окупантами ГЕС - аварія

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