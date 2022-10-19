Чи можуть росіяни підірвати Каховську ГЕС: що кажуть експерти

Думки експертів розділилися: одні вважають, що росіяни підірвуть ГЕС і звинуватять у цьому ЗСУ, інші пояснюють, що такими діями ворог нашкодить перш за все собі.

Останніми днями в Мережі з'явилася інформація, що окупанти розглядають можливість підірвати Каховську ГЕС на Херсонщині, щоб запобігти контрнаступу українських військ.

Чи наважаться росіяни на такий крок, розповів військовий експерт Петро Черник у коментарі "24 каналу".

"Чи можуть вони відважитися на такий крок? Ще у січні 98% з нас казали, що ракетні удари у Східній Європі у 21 столітті – "такого бути не може", "Путін блефує", "те угруповання він стягує, щоб тиснути морально на Україну". Це ж сталося", – нагадав експерт.

Проте Черник пояснив, що підрив ГЕС – катастрофічний перш за все для самих росіян. За його словами, лівий берег Дніпра нижчий від правого. Якщо це станеться, то вони в першу чергу завдадуть величезної шкоди собі.

"Чи у воєнному сенсі це (підривання Каховської ГЕС. – Ред.) якось нам нашкодить? Жодним чином. Якщо вони почали про це говорити на своїх майданчиках, то маємо памʼятати, що там пропагандисти нічого самі не придумують. Жодного слова. Говорять саме те, що їм скажуть. Отже, така позиція є. Чи до цього дійде? Гадання на кавовій гущі", – пояснив військовий експерт.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань у коментарі "24 каналу" вважає, що окупанти можуть підірвати Каховську ГЕС і звинуватити у цьому ЗСУ. За його словами, інформацією про "аварійний скид води" росіяни намагаються нагнітати ситуацію.

Проте Хлань звернув увагу, що щойно дамбу підірвуть, води в Північнокримському каналі одразу не стане.

"Я думаю, що окупанти на це не підуть. І по-друге, якщо підірвати дамбу, то буде затоплена Лівобережна частина Херсонщини, де зараз окупанти понаривали і планують свої укріплення після відходу з правого берега", – додав Хлань.

Військовий експерт Роман Світан в ефірі телеканалу "Freeдом", навпаки, заявив, що найближчим часом варто чекати на удар росіян по Каховській ГЕС.

"Вони попереджають про такі дії, одразу перекладаючи вину на ЗСУ. Це стандартний підхід російської армії, який ми бачимо від 2014 року. Зараз є інформація, що розпочався спуск води з Каховської ГЕС. Це свідчить про те, що вони готуються до її підривання. Скидання води спочатку потрібно, щоб виконати дії щодо мінування самої станції", – сказав Світан.

За його словами, звинувачення окупантів на адресу ЗСУ, що нібито українська сторона може підірвати ГЕС, безглузді. Експерт пояснив, що станцію неможливо підірвати ракетою, для цього необхідно провести мінування на місці, що можуть зробити лише окупанти.

Раніше в ОК "Південь заявили, що захоплення окупантами Каховської ГЕС загрожує екологічною катастрофою.

Деокупація Херсонщини

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А генерал Сергій Суровікін, який нещодавно очолив армію окупантів на території України, визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою". Суровікін не виключає "ухвалення непростих рішень" на Херсонщині.

Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області. Загарбники почали евакуювати так звані "державні" установи.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому просування ЗСУ на Херсонщині відбувається не так швидко, як сподівалися багато українців.