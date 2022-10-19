У Київській області зафіксували випадок сибірки

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи у Києві підтвердив виділення збудника сибірки.

В одному з господарств Київщини з патологічного матеріалу від ДРХ (коза) при бактеріологічних дослідженнях виділено збудник сибірки (Bacillus anthracis).

Про це Держпродспоживслужба проінформувала 19 жовтня.

Для з`ясування епізоотичних зв’язків та причин виникнення збудника фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області провели епізоотичне розслідування.

Наразі встановлено, що в фермерському господарстві утримується 337 голів ДРХ (кіз). Інші тварини в господарстві відсутні.

Вже відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії та визначено загрозливу зону.

Також, як повідомляють фахівці, затверджено відповідний план заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища сибірки. Там запровадили карантин.

Наразі наявне поголів’я фермерського господарства перебуває під наглядом спеціалістів державної лікарні ветеринарної медицини. Тварини клінічно здорові.

"Упродовж останніх років епізоотична ситуація по сибірці в Україні є контрольованою завдяки активній імунізації тварин та швидким реагуванням ветеринарних спеціалістів Держпродспоживслужби", - йдеться у джерелі.

Сибірка - гостре небезпечне інфекційне захворювання

Нагадуємо, що сибірка - це гостре зоонозне захворювання всіх видів сільськогосподарських, домашніх і диких тварин, а також людей. Його спричиняє збудник Bacillus anthracis.

Симптомів хвороби у тварини може й не проявлятися. Сибірка розвивається блискавично.

Як можна заразитися

Зазначимо, що сибірка - це захворювання, спільне для тварин і людей, зокрема. Відповідно людина може заразитися під час безпосереднього догляду за твариною. Людина для іншої людини небезпеки не несе, оскільки є біологічним тупиком.

Однак людина може інфікуватися через предмети, забруднені спорами сибірки. Так, у ґрунті ці спори можуть зберігатися до ста років.

У разі появ ознак захворювання тварин на сибірку, потрібно негайно звернутися до лікаря ветеринарної медицини чи до територіального органу Держпродспоживслужби вашого регіону.

Нагадаємо, у 2021 році У Тернополі у померлого поні з міського зоокутка виявили сибірку. Працівники звіринця стверджують, що копитний був вакцинований від цієї хвороби, і запевняють, що решта тварин, а також персонал - здорові.

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