"Минай" здолав "Металіст 1925" в заключному матчі 8-го туру УПЛ

"Минай" обіграв "Металіст 1925" у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі на 70-й хвилині забив нападник закарпатської команди Єгор Твердохліб.

Зазначимо, що це матч закрив восьмий тур УПЛ, адже поєдинок між "Динамо" та "Металістом", який мав відбутися 20 листопада, було перенесено.

Металіст 1925 - Минай: турнірне становище після матчу

"Минай" здобув другу перемогу в сезоні та з 9 очками піднявся на 9-те місце в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст 1925" має таку ж кількість залікових балів і йде 10-м.

У наступному турі харків'яни 23 жовтня зустрінуться з "Рухом", а закарпатський колектив днем раніше зіграє проти "Шахтаря".

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