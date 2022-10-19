"Минай" одолел "Металлист 1925" в заключительном матче 8-го тура УПЛ

"Минай" обыграл "Металлист 1925" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 0:1 .

Единственный мяч в этой встрече на 70-й минуте забил нападающий закарпатской команды Егор Твердохлиб.

Отметим, что этот матч закрыл восьмой тур УПЛ, ведь поединок между "Динамо" и "Металлистом", который должен был состояться 20 ноября, был перенесен.

Металлист 1925 - Минай: турнирное положение после матча

"Минай" одержал вторую победу в сезоне и с 9 очками поднялся на 9-е место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" имеет такое же количество зачетных баллов и идет 10-м.

В следующем туре харьковчане 23 октября встретятся с "Рухом", а закарпатский коллектив днем ранее сыграет против "Шахтера".

Читайте также:

Дубль Мудрика: "Шахтер" разбил "Колос" и догнал лидера УПЛ (видео)

"Рух" оказался сильнее "Ворсклы" и прервал серию без побед в УПЛ

"Днепр-1" впервые в сезоне потерял очки, не сумев обыграть аутсайдера УПЛ