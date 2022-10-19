В Белгороде "самозагорелась" подстанция: часть города осталась без электричества (видео)

Подстанция загорелась из-за перепада электричества.
В российском Белгороде в среду, 19 октября, произошел пожар на электрической подстанции. Часть города осталась без света.
Об этом сообщают белгородские телеграммы-каналы.
Пожар произошел в Белгороде на подстанции "Южная". Жители города в социальных сетях не сообщают о взрывах. Однако сетуют, что часть города из-за масштабного пожара на подстанции осталась без электроснабжения.
Жители Белгорода в социальных сетях публикуют видео масштабного пожара.
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что пожар на подстанции произошел из-за перенапряжения.
"Хлопок" в Белгороде
16 октября в российском Белгороде сообщили о взрывах в районе аэропорта. Пока официально не известно, что там произошло.
15 октября в Белгороде, возможно, произошел "хлопок" на нефтебазе. В городе раздавались громкие взрывы.
14 октября российская ракета, летевшая в направлении Харькова, по неизвестным причинам упала на местную ТЭС в Белгороде. На месте возгорания возник пожар, в некоторых районах города исчез свет.
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