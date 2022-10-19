В Норвегии арестовали сына одного из соратников Путина – СМИ

В Норвегии сын близкий соратник кремлевского диктатора Владимир Путин был арестован на две недели.

Об этом пишет норвежское издание The Barents Observer.

Отмечается, что мужчина запускал дрон над островом Шпицберген, где это запрещено. На борту судна, на котором плавал задержанный, следователи полиции обнаружили его российский паспорт.

В суде мужчина заявил, что его следует рассматривать как гражданина Великобритании.

"Он признал, что управлял дроном, но не имел оснований думать, что это незаконно. Он гражданин Великобритании", – сказал его адвокат Йенс Бернхард Херстад.

По информации российского издания "Агентство", речь идет об Андрее Якунине — сыне бывшего главы РЖД и одном из основателей дачного кооператива "Озеро" Владимире Якунине, который с 2014 года находится под санкциями США из-за аннексии Крыма.

Напряжение в Кремле

Российское издание "Медуза" опубликовало материал, в котором говорится, что в Кремле президента Владимира Путина боятся. Впрочем, его больше не уважают из-за губительных решений, которые "фюрер" принимает сам. Путин ставит "русские элиты" перед фактом. Но это не всегда поддерживает руководящая ветвь России.

Политолог Андрей Пионтковский рассказал, что ближайший соратник Путина Юрий Ковальчук разработал план отстранения российского лидера от власти. Мол, Ковальчук "понял, что война проиграна", и предложил Путину уйти, потому что это сможет смягчить условия предстоящей капитуляции РФ.