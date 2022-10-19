Ольга Харлан растрогала первой с начала войны встречей с родителями

Спортсменка еще до начала полномасштабного вторжения уехала из Украины, а сейчас вернулась.

Фехтовальщица Ольга Харлан наконец-то встретилась со своими родителями, которые все время полномасштабной войны находились в Николаеве и отказались эвакуироваться.

В частности, спортсменка еще 16 февраля уехала из Украины. Оля была за границей, когда Россия начала полномасштабное вторжение. Впрочем, звезда решила вернуться, чтобы наконец-то увидеться с родителями. Правда, их встреча прошла не в родном Николаеве, а во Львове.

Ольга Харлан с мамой во Львове / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Счастливая и очень уставшая. 16 часов и мы во Львове. Кстати, после 16 февраля (я поехала до начала полномасштабного вторжения), не огорчает тот факт, что я не дома, потому что я здесь… у себя на Родине", — поделилась Харлан.

Ольга Харлан во Львове / Фото: instagram.com/olgakharlan

Вообще во Львов приехали мама и папа спортсменки. Даже домашнего питомца родители привезли с собой.

Ольга Харлан во Львове / Фото: instagram.com/olgakharlan

"Первая встреча с начала полномасштабной войны", – поделилась Оля.

Ольга Харлан с родителями во Львове / Фото: instagram.com/olgakharlan

Также спортсменка призналась, что во Львове она впервые услышала сигнал воздушной тревоги.

"Что могу сказать... С почином меня. Впервые в жизни слышу воздушную тревогу", — призналась Харлан.

Ольга Харлан во Львове / Фото: instagram.com/olgakharlan

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