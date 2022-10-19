У Бєлгороді "самозагорілась" підстанція: частина міста залишилась без електрики (відео)

У російському Бєлгороді в середу, 19 жовтня, сталась пожежа на електричній підстанції. Частина міста залишилась без світла.

Про це повідомляють бєлгородські телеграм-канали.

Пожежа сталась у Бєлгороді на підстанції "Південна". Жителі міста в соціальних мережах не повідомляють про вибухи. Проте нарікають, що частина міста через масштабну пожежу на підстанції залишилась без електропостачання.

Також жителі Бєлгорода в соціальних мережах публікують відео масштабної пожежі.

Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що пожежа на підстанції сталась через перенапругу.

"Бавовна" у Бєлгороді

16 жовтня у російському Бєлгороді повідомили про вибухи в районі аеропорту. Наразі офіційно не відомо, що там сталось.

15 жовтня у Бєлгороді, можливо, сталася "бавовна" на нафтобазі. У місті лунали гучні вибухи.

14 жовтня російська ракета, яка летіла в напрямку Харкова, з невідомих причин впала на місцеву ТЕС у Бєлгороді. На місці займання виникла пожежа, в деяких районах міста зникло світло.

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