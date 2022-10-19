"Днепр-1" впервые в сезоне потерял очки, не сумев обыграть аутсайдера УПЛ

"Днепр-1" не одолел "Ингулец" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился вничью - 2:2 .

В середине первого тайма игру пришлось прервать из-за воздушной тревоги, охватившей всю территорию Украины за исключением оккупированного РФ полуострова Крым.

Когда угроза ракетного удара миновала, команды вернулись на поле. В конце первого тайма Владимир Адамюк вывел днепровский клуб вперед.

Однако после перерыва "Ингулец" переломил ход встречи. 19-летний Артем Смоляков оформил дубль, забив на 55-й и 66-й минутах. На 68-й минуте подопечные Александра Кучера восстановили паритет усилиями Александра Пихаленка, но победить в этом матче лидеру чемпионата не удалось.

Днепр-1 - Ингулец: турнирное положение после матча

Несмотря на первую в сезоне потерю очков, "Днепр-1" продолжает возглавлять турнирную таблицу с 19 баллами. "Ингулец" с 4 пунктами занимает 14-е место.

В следующем туре днепряне 23 октября сыграют с "Металлистом", а петровцы на следующий день встретятся с "Кривбассом".

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