Дубль Мудрика: "Шахтер" разбил "Колос" и догнал лидера УПЛ (видео)

Подопечные Игоря Йовичевича поравнялись с "Днепром-1" на вершине турнирной таблицы.

Донецкий "Шахтер" разгромил ковалевский "Колос" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:0 .

"Горняки" вышли вперед на 8-й минуте, когда отличился Михаил Мудрик.

В начале второго тайма дончане укрепили свое преимущество - Лукас Тейлор замкнул передачу Богдана Михайличенко.

А на 57-й минуте "оранжево-черные" довели дело до разгрома. Мудрик оформил дубль, завершив свой эффектный сольный проход ударом в нижний угол.

Шахтер - Колос: турнирное положение после матча

Благодаря этому успеху "Шахтер" с 19 очками поравнялся с "Днепром-1" на вершине турнирной таблицы УПЛ. "Горняки" идут вторыми лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. "Колос" с 11 баллами остался на седьмой строчке.

В следующем туре "горняки" 22 октября сыграют с "Минаем", а клуб из Ковалевки 24 октября встретится с "Черноморцем".

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