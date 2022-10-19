Дубль Мудрика: "Шахтар" розбив "Колос" і наздогнав лідера УПЛ (відео)

Підопічні Ігоря Йовічевича порівнялися з "Дніпром-1" на вершині турнірної таблиці.

Донецький "Шахтар" розгромив ковалівський "Колос" у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:0 .

"Гірники" вийшли вперед на 8-й хвилині, коли відзначився Михайло Мудрик.

На початку другого тайму донеччани зміцнили свою перевагу - Лукас Тейлор замкнув передачу Богдана Михайличенка.

А на 57-й хвилині "помаранчево-чорні" довели справу до розгрому. Мудрик оформив дубль, завершивши свій ефектний сольний прохід ударом у нижній кут.

Шахтар - Колос: турнірне становище після матчу

Завдяки цьому успіху "Шахтар" з 19 очками порівнявся з "Дніпром-1" на вершині турнірної таблиці УПЛ. "Гірники" йдуть другими лише через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів. "Колос" з 11 балами залишився на сьомій сходинці.

У наступному турі "гірники" 22 жовтня зіграють з "Минаєм", а клуб із Ковалівки 24 жовтня зустрінеться з "Чорноморцем".

Читайте також:

"Рух" виявився сильнішим за "Ворсклу" та перервав серію без перемог в УПЛ

"Дніпро-1" вперше в сезоні втратив очки, не зумівши обіграти аутсайдера УПЛ

Матч 8-го туру УПЛ між "Динамо" та "Металістом" перенесено