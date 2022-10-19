"Рух" оказался сильнее "Ворсклы" и прервал серию без побед в УПЛ

Львовский "Рух" обыграл полтавскую "Ворсклу" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадоне "Минай" в одноименном поселке завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече был забит в первом тайме. Его автором на 28-й минуте стал Алексей Довгий.

Добавим, что в середине первого тайма игру пришлось прервать из-за воздушной тревоги, охватившей всю территорию Украины за исключением оккупированного РФ полуострова Крым.

Ворскла - Рух: турнирное положение после матча

Прервав серию из трех матчей без побед, "Рух" с 7 очками вышел на десятое место в турнирной таблице УПЛ. "Ворскла" сейчас идет на 11-й позиции, имея такое же количество зачетных баллов.

В следующем туре львовский клуб 23 октября сойдется с "Металлистом 1925", а полтавчане в этот же день сыграют против "Динамо".

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