Судью Матвееву освободили из 7-месячного плена оккупантов

Освобождение из плена произошло во время соответствующего обмена, когда Украине удалось вернуть 108 женщин.

26 сентября "Судебно-юридическая газета" публиковала эксклюзивное обращение Инициативной группы судей относительно судьи Ильичевского районного суда Мариуполя, которая 7 месяцев находилась в плену.

Наконец судья Ильичевского районного суда Мариуполя Юлия Матвеева 17 октября 2022 освобождена из плена.

Освобождение из плена произошло во время соответствующего обмена, когда Украине удалось вернуть 108 женщин.

Напомним, что Юлия Матвеева вместе с мужем была задержана представителями так называемой "ДНР" во время попытки выехать из Мариуполя 19 марта. Мать судьи и несовершеннолетнюю 13-летнюю дочь супругов боевики просто оставили на дороге без вещей и средств к существованию.

Информацию об увольнении судьи "Судебно-юридической газете" подтвердил также председатель Совета судей Украины Богдан Монич.