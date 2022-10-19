Суддю Матвєєву звільнили з 7-місячного полону окупантів

Звільнення з полону відбулося під час відповідного обміну, коли Україні вдалося повернути 108 жінок.

26 вересня "Судово-юридична газета" публікувала ексклюзивне звернення Ініціативної групи суддів стосово судді Іллічівського районного суду Маріуполя, яка 7 місяців перебувала в полоні.

Нарешті суддя Іллічівського районного суду Маріуполя Юлія Матвєєва 17 жовтня 2022 року звільнена з полону.

Звільнення з полону відбулося під час відповідного обміну, коли Україні вдалося повернути 108 жінок.

Нагадаємо, що Юлія Матвєєва разом із чоловіком була затримана представниками так званої "ДНР" під час спроби виїхати з Маріуполя 19 березня. Матір судді та неповнолітню 13-річну доньку подружжя бойовики просто залишили на дорозі без речей і засобів для існування.

Інформацію про звільнення судді "Судово-юридичній газеті" підтвердив також голова Ради суддів України Богдан Моніч.