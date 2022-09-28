В Україні зростає кількість випадків коронавірусу - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зауважує, що в Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19.

Про це він сказав під час брифінгу 28 вересня.

"Загалом по країні відбувається зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. Водночас у нас рівні госпіталізації на контрольованому рівні і немає хвилеподібного заповнення стаціонарів - так, як це було в попередній хвилі зростання випадків коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.

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Очільник МОЗ також наголосив, що в Україні є всі необхідні вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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