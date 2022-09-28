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В Украине растет количество случаев коронавируса - Ляшко

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В Украине растет количество случаев коронавируса - Ляшко

Фото: Associated Press

Госпитализация находится на контролируемом уровне.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19.

Об этом он сказал на брифинге 28 сентября.

"В целом по стране происходит рост количества случаев коронавирусной болезни. В то же время у нас уровни госпитализации на контролируемом уровне и нет волнообразного заполнения стационаров - так как это было в предыдущей волне роста случаев коронавирусной болезни", — отметил Ляшко.

Глава Минздрава также сообщил, что в Украине есть все необходимые вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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