В Украине растет количество случаев коронавируса - Ляшко

Госпитализация находится на контролируемом уровне.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19.
Об этом он сказал на брифинге 28 сентября.
"В целом по стране происходит рост количества случаев коронавирусной болезни. В то же время у нас уровни госпитализации на контролируемом уровне и нет волнообразного заполнения стационаров - так как это было в предыдущей волне роста случаев коронавирусной болезни", — отметил Ляшко.
Глава Минздрава также сообщил, что в Украине есть все необходимые вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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