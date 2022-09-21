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Коронавирус возвращается: в Тернополе вернули обязательное ношение масок

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Коронавирус возвращается: в Тернополе вернули обязательное ношение масок

Фото: УНІАН

В Тернополе от 22 сентября вводится обязательное ношение масок.

Это произошло из — за вспышки коронавируса в Тернополе.

Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.

"Заслушана информация эпидемиологов по актуальной ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе, по результатам которой принят ряд решений по установлению на территории Тернопольского городского территориального общества дополнительных карантинных ограничений", — говорится в сообщении.

Жители Тернополя должны носить маски во всех общественных местах, транспорте, учебных заведениях и в храмах.

Городской голова Сергей Надал уточнил, что масочный режим возвращают из-за того, что количество больных COVID-19 еженедельно растет на 35–37%, а заболеваемость среди детей и медиков еще стремительнее.

Напомним, в Ивано-Франковске хотят вернуть масочный режим через COVID-19.

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