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У Львові та області скоротили комендантську годину

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У Львові та області скоротили комендантську годину

sud.ua

До 19 жовтня комендантська година у Львівській області була від 23:00 до 05:00.

У Львівській області ухвалили рішення скоротити тривалість комендантської години. Від 19 жовтня її обмеження діятимуть на годину менше - від 00:00 до 05:00. 

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

"Внести зміни до наказу начальника обласної військової адміністрації від 25.02.2022 № 1/22 "Про запровадження комендантської години на території Львівської області", а саме запровадити комендантську годину на території Львівської області з 00 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин та встановити спеціальний режим світломаскування з 00 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин", - сказано у документі.

У яких регіонах скоротили комендантську годину

Від початку вересня у деяких регіонах України змінили тривалість коменданської години. Зокрема, йдеться про центральні та північні області:

  • Вінницька область. Від 10 жовтня триває від 00.00 до 05.00. 
  • Рівненськак область. Від 17 жовтня триває також від 00:00 до 05:00.
  • Волинська область. Від 28 вересня - від 00:00 до 05:00.
  • Житомирська облать. Від 26 вересня діє від 00:00 до 05:00.
  •  Хмельницька область. Від 3 жовтня триває від 12 години ночі до 5 години ранку.

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