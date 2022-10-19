Во Львове и области сократили комендантский час

До 19 октября комендантский час во Львовской области был с 23:00 до 05:00.

Во Львовской области было принято решение сократить продолжительность комендантского часа. С 19 октября ее ограничения будут действовать на час меньше – с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Внести изменения в приказ начальника областной военной администрации от 25.02.2022 № 1/22 "О введении комендантского часа на территории Львовской области", а именно ввести комендантский час на территории Львовской области с 00 часов 00 минут до 05 часов 00 минут и установить специальный режим светомаскировки с 00 часов 00 минут до 05 часов 00 минут", — говорится в документе.

В каких регионах сократили комендантский час

С начала сентября в некоторых регионах Украины изменили продолжительность коменданского часа. В частности, речь идет о центральных и северных областях:

Винницкая область. С 10 октября длится с 00.00 до 05.00.

Ровенская область. С 17 октября продолжается также с 00:00 до 05:00.

Волынская область. С 28 сентября – с 00:00 до 05:00.

Житомирская облать. С 26 сентября действует с 00:00 до 05:00.

Хмельницкая область. С 3 октября длится от 12 часов ночи до 5 часов утра.

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