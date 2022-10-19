Могут ли россияне взорвать Каховскую ГЭС: что говорят эксперты

Мнения экспертов разделились: одни считают, что россияне подорвут ГЭС и обвинят в этом ВСУ, другие объясняют, что такими действиями враг навредит прежде всего себе.

В последние дни в Сети появилась информация, что оккупанты рассматривают возможность взорвать Каховскую ГЭС в Херсонской области, чтобы предотвратить контрнаступление украинских войск.

Решатся ли россияне на такой шаг, рассказал военный эксперт Петр Черник в комментарии "24 канала".

"Могут ли они решиться на такой шаг? Еще в январе 98% из нас говорили, что ракетные удары в Восточной Европе в 21 веке — "такого быть не может", "Путин блефует", "группировку он стягивает, чтобы давить морально на Украину". Это же произошло", – напомнил эксперт.

Однако Черник объяснил, что подрыв ГЭС – катастрофичный, прежде всего, для самих россиян. По его словам, левый берег Днепра ниже правого. Если это произойдет, то они в первую очередь нанесут огромный вред себе.

"В военном ли смысле это (взрыв Каховской ГЭС. – Ред.) как-то нам навредит? Никаким образом. Если они начали об этом говорить на своих площадках, то должны помнить, что там пропагандисты ничего сами не придумывают. Ни одного слова. Говорят равно то, что им скажут. Значит такая позиция есть. Дойдет ли до этого?

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в комментарии "24 канала" считает, что оккупанты могут взорвать Каховскую ГЭС и обвинить в этом ВСУ. По его словам, информацией об "аварийном сбросе воды" россияне пытаются нагнетать ситуацию.

Однако Хлань обратил внимание, что как только дамбу взорвут, то у воды в Северокрымском канале сразу не станет.

"Я думаю, что оккупанты на это не пойдут. И во-вторых, если взорвать дамбу, то будет затоплена Левобережная часть Херсона, где сейчас оккупанты нарыли и планируют свои укрепления после ухода с правого берега", — добавил Хлань.

Военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала "Freeдом" наоборот заявил, что в ближайшее время следует ожидать удара россиян по Каховской ГЭС.

"Они предупреждают о таких действиях, сразу переводя вину на ВСУ. Это стандартный подход российской армии, который мы видим с 2014 года. Сейчас есть информация, что начался спуск воды с Каховской ГЭС. Это говорит о том, что они готовятся к ее взрыву. Сброс воды сначала нужен, чтобы выполнить действия по минированию самой станции", – сказал Свитан.

По его словам, обвинения оккупантов в адрес ВСУ, что якобы украинская сторона может сорвать ГЭС, бессмысленны. Эксперт пояснил, что станцию невозможно сорвать ракетой, для этого необходимо провести минирование на месте, которое могут сделать только оккупанты.

Ранее в ОК "Юг заявили, что захват оккупантами Каховской ГЭС угрожает экологической катастрофой.

Деоккупация Херсона

Напомним, что гауляйтер Херсона Владимир Сальдо объявил об "эвакуации " местного населения на левый берег Днепра.

А генерал Сергей Суровикин, недавно возглавивший армию оккупантов на территории Украины, признал, что ситуация под Херсоном является "непростой". Суровикин не исключает "принятие непростых решений" в Херсонской области.

Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области. Захватчики начали эвакуировать так называемые "государственные" учреждения.

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему продвижение ВСУ в Херсонской области происходит не так быстро, как надеялись многие украинцы.