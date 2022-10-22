Боєздатні частини армії РФ з Херсонщини можуть перекинути на Запорізький напрямок – експерт

Росіяни зараз проводять ротацію, перекидаючи на Херсонський напрямок новомобілізованих, а основне, боєздатне угруповання намагаються вивезти з технікою, скоріш за все, на Запорізький напрямок.

Про це ТСН.ua розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Ті боєздатні частини, які перебували на Херсонському напрямку, я думаю що там боєздатних залишилося не більше 10 тис осіб, хоча угрупування складало десь до 25-ти тис. Зараз вони проводать ротацію, закидаючи туди мобілізованих, а цих намагаються вивезти, при чому намагаються вивезти з технікою, не завжди їм вдається це зробити, але вони пробують. Я думаю, якщо їх будуть перекидати, то їх будуть перекидати на Запорізький напрямок, тому що тепер зрозуміло, що ЗСУ можуть наступати на тому напрямку і для них це критично, для них не так важливо втримання Донецької та Луганської області як сухопутного сполучення з Кримом", – зазначив Ягун.

Наступ ЗСУ на Херсонщині

За даними Генштабу ЗСУ, Росія готує тимчасово окупований Херсон до вуличних боїв. Місто залишила значна частина населення.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун також розповів, що російські військові, ймовірно, готуються підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Такі дії окупантів можуть спричинити катастрофічні наслідки.

Але він зазначив, що військові ЗСУ не постраждають. За словами Ягуна, ЗСУ якраз можуть і не постраждати у разі підриву дамби, тому що висота берега, де вони перебувають, вища, ніж берега, на якому будуть намагатися укріпитися російські війська.

За даними інституту вивчення війни, росіяни спробують підірвати дамбу на Каховській ГЕС, щоб прикрити свій відступ та не дати українським силам переслідувати себе вглиб Херсонської області. РФ звинуватить Україну в атаці на дамбу.

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