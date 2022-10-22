У Хмельницькому пролуна вибух: людей просять перебувати в укриттях

У Хмельницькому у суботу, 22 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги прогримів вибух.

Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин.

"Друзі, залишайтеся в укриттях. Є вибух. Поки без деталей", - написав міський голова.

Підтвердили вибухи і в обласній військовій адмінстрації.

"В Хмельницькій області чути вибухи. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях", - написав голова області Сергій Гамалій.

До слова, повітярну тривогу на Хмельниччині оголосили о 07:53. Станом на 09:00 вона триває. У Мережі люди мешканці міста почали повідомляти про вибухи. Над містом піднявся стовп диму.