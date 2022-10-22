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У Хмельницькому пролуна вибух: людей просять перебувати в укриттях

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У Хмельницькому пролуна вибух: людей просять перебувати в укриттях

Фото: УНІАН

доповнюєься...

У Хмельницькому у суботу, 22 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги прогримів вибух. 

Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин.

"Друзі, залишайтеся в укриттях. Є вибух. Поки без деталей", - написав міський голова. 

Підтвердили вибухи і в обласній військовій адмінстрації. 

"В Хмельницькій області чути вибухи. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях", - написав голова області Сергій Гамалій.

До слова, повітярну тривогу на Хмельниччині оголосили о 07:53. Станом на 09:00 вона триває. У Мережі люди мешканці міста почали повідомляти про вибухи. Над містом піднявся стовп диму. 

Дата публікації
Перегляди
493
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