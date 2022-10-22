В Хмельницком раздался взрыв: людей просят находиться в укрытиях

В Хмельницком в субботу, 22 октября, во время масштабной воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин.

"Друзья, оставайтесь в укрытиях. Есть взрыв. Пока без деталей", — написал городской голова.

Подтвердили взрывы и в областной военной администрации.

"В Хмельницкой области слышны взрывы. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях", — написал глава области Сергей Гамалий.

К слову, воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 07:53. По состоянию на 9 часов она продолжается. В сети жители города начали сообщать о взрывах. Над городом поднялся столб дыма.

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. Людей просят пройи до укрытий и находиться там до объявления о ее окончании.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщит о пролете вражеской ракеты над регионом. Вероятно, она улетела в западные регионы, высказался Ким.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром 22 октября во время воздушной тревоги в области работает ПВО.

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