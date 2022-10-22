Росіяни атакували Рівненську область: є влучання

Російська армія у суботу, 22 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги ракетами атакувала Рівненську область.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Друзі, є влучання. Наголошую, не виставляйте в мережі відео та фото. Чекайте на офіційну інформацію", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Він просить людей залишатися в укриттях.

До слова, тривогу в області оголосили о 07:55. Станом на 09:44 вона досі триває. Мешканці міста у Мережі почали повідомляти про вибухи.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідоми про проліт ворожої ракети над регіоном. Ймовірно, вона полетіла у західн регіони, висловився Кім.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що зранку 22 жовтня під час повітряної тривоги в області працює ППО.

У Хмельницькому прогримів вибух. Його офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Над містом піднявся дим.

У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

У Львівській області зранку 22 жовтня спрацювала ППО.

У Луцьку окупанти влучили в об'єкт енергетики. Внаслдіок ворожої атаки в частині міста відсутня електроенергія. Одна людина отри мала опіки.

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