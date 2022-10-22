Россияне атаковали Ровенскую область: есть попадания

В Украине идет масштабная воздушная тревога.
Российская армия в субботу, 22 октября, во время масштабной воздушной тревоги ракетами атаковала Ровенскую область.
Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
"Друзья, есть попадания. Отмечаю, не выставляйте в сети видео и фото. Ждите официальную информацию", — говорится в сообщении главы ОВА.
Он просит людей оставаться в укрытиях.
Кстати, тревогу в области объявили в 07:55. По состоянию на 09:44 она продолжается. Жители города в Сети начали сообщать о взрывах.
Масштабная воздушная тревога 22 октября
Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщит о пролете вражеской ракеты над регионом. Вероятно, она улетела в западные регионы, высказался Ким.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром 22 октября во время воздушной тревоги в области работает ПВО.
В Хмельницком прогремел взрыв. Его официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. Над городом поднялся дым.
В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.
В Львовской области утром 22 октября сработало ПВО.
В Луцке оккупанты попали в объект энергетики. В результате вражеской атаки в части города отсутствует электроэнергия. Один человек получил ожоги.
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