На Львовщине сработала противовоздушная оборона

Во Львовской области утром 22 октября во время масштабной воздушной тревоги в области сработало ПВО.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во Львовской области работала ПВО. Детали впоследствии. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении руководителя области.

Кстати, "тревогу" в области объявили в 07:53. По состоянию на 09.32 она продолжается. Людей просят не пренебрегать собственной безопасностью.

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщит о пролете вражеской ракеты над регионом. Вероятно, она улетела в западные регионы, высказался Ким.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром 22 октября во время воздушной тревоги в области работает ПВО.

В Хмельницком прогремел взрыв. Его официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. Над городом поднялся дым.

В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.

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