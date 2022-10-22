На Львівщині спрацювала протиповітряна оборона

У Львівській області зранку 22 жовтня під час масштабної повітряної тривоги в області спрацювала ППО.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"У Львівській області працювала ППО. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - йдеться у повідомленні кервника області.

До слова, "тривогу" в області оголосили о 07:53. Станом на 09:32 вона триває. Людей просять не нехтувати власною безпекою.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідоми про проліт ворожої ракети над регіоном. Ймовірно, вона полетіла у західн регіони, висловився Кім.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що зранку 22 жовтня під час повітряної тривоги в області працює ППО.

У Хмельницькому прогримів вибух. Його офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Над містом піднявся дим.

У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

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