В Ровно и Луцке раздались взрывы: есть проблемы со светом и водой

Во время воздушной тревоги в Ровно и в Луцке произошли взрывы.
В субботу утром, 22 октября, во время воздушной тревоги в Ровно и Луцке прогремели взрывы.
В соцсетях сообщили о нескольких взрывах в Луцке, в некоторых районах города отсутствует электроснабжение.
"Суспільне Рівне" также пишет, что в области прогремели взрывы, горожане сообщают о перебоях со светом и водой.
Городской голова Ровно Александр Третяк просит всех находиться в укрытии и не публиковать никаких фото и видео.
Напомним, в Украине идет масштабная воздушная тревога. В Хмельницком 22 октября также прогремел взрыв.
Масштабная воздушная тревога в Украине 22 октября
В субботу утром, 22 октября, воздушная тревога была объявлена на территории всей страны.
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщит о пролете вражеской ракеты над регионом. Вероятно, она улетела в западные регионы, высказался Ким.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что во время воздушной тревоги в области работает ПВО.