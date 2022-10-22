В Ровно и Луцке раздались взрывы: есть проблемы со светом и водой

Во время воздушной тревоги в Ровно и в Луцке произошли взрывы.

В субботу утром, 22 октября, во время воздушной тревоги в Ровно и Луцке прогремели взрывы.

В соцсетях сообщили о нескольких взрывах в Луцке, в некоторых районах города отсутствует электроснабжение.

"Суспільне Рівне" также пишет, что в области прогремели взрывы, горожане сообщают о перебоях со светом и водой.

Городской голова Ровно Александр Третяк просит всех находиться в укрытии и не публиковать никаких фото и видео.

Напомним, в Украине идет масштабная воздушная тревога. В Хмельницком 22 октября также прогремел взрыв.

Масштабная воздушная тревога в Украине 22 октября

В субботу утром, 22 октября, воздушная тревога была объявлена на территории всей страны.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщит о пролете вражеской ракеты над регионом. Вероятно, она улетела в западные регионы, высказался Ким.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что во время воздушной тревоги в области работает ПВО.