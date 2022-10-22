У Рівному та Луцьку пролунали вибухи: є проблеми зі світлом та водою

Під час повітряної тривоги у Рівному та Луцьку сталися вибухи.

У суботу зранку, 22 жовтня, під час повітряної тривоги в Рівному та Луцьку пролунали вибухи.

У соцмережах повідомили про кілька вибухів у Луцьку, в деяких районах міста відсутнє електропостачання.

"Суспільне Рівне" також пише, що в області пролунали вибухи, містяни повідомляють про перебої зі світлом та водою.

Міський голова Рівного Олександр Третяк просить усіх перебувати в укриття та не публікувати жодних фото і відео.

Нагадаємо, в Україні триває масштабна повітряна тривога. У Хмельницькому 22 жовтня також прогримів вибух.

Масштабна повітряна тривога в Україні 22 жовтня

У суботу зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни.

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідоми про проліт ворожої ракети над регіоном. Ймовірно, вона полетіла у західн регіони, висловився Кім.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що під час повітряної тривоги в області працює ППО.