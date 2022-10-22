Окупанти обстріляли ракетами Рівненщину: пошкоджені електропідстанції

Російсьа армія у суботу, 22 жовтня, завдала ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області. У частині Рівнського району немає електроживлення.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджені електропідстанції. Жертв внаслідок атаки армії РФ немає.

"Комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків. Найближчим часом відновимо подачу світла і води. Подолаємо цей виклик, як і попередні", - наголосив очільник області.

Тривогу в області оголосили о 07:55, а закінчилася вона о 10:54. Знову сповістили про небезпеку об 11:36.

В ОВА повідомили, що через відсутність електроенергії сирени в Рівненському районі не працюють. Тимчасово оголошувати тривогу на вулицях будуть машини ДСНС та патрульної поліції, а на території пожежних частин вмикатимуть гучномовці.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Також про її роботу повідомили на Львівщині.

У Хмельницькому прогримів вибух. Його офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії. Згодом в ОВА повідомили ще й про "приліт" в області.

У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

Атакували росіяни і Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.

Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах. В області вже розпочали відключення електроенергії.

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