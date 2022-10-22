Вночі росіяни атакували "шахідами" Черкаську область: що відомо

Люди внаслідок атаки не постраждали.
У ніч проти суботи, 22 жовтня, російські війська атакували Черкаську область п'ятьма іранськими дронами-камікадзе.
Про це повідомив керівник області Ігор Табурець.
"Маємо прильоти на один із об’єктів критичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у його повідомленні.
Голова Черкащини просить не поширювати у Мережі фото та відео з місць "прильотів": "Поширючи їх, ви власноруч шкодите ЗСУ і допомагаєте ворогу. Будьте свідомими! Від цього залежить наша безпека".
Нагадаємо, під час повітряної тривоги вночі 22 жовтня Росія обстріляла Черкаську область. Ракетний удар підтвердили в ОВА. "Тривога" в регіоні тривала 3 год. 18 хв - від 00:21 до 03:39.
У суботу зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Окупанти атакували об'єкти енергетики у різних областях. Крім того, ППО вдалося збити ворожі ракети у деяких регіонах.
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