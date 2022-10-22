Как погладить одежду если нет света: 7 полезных лайфгаков

Отключение электроэнергии – как без света выгладить одежду
- Разгладить джинсы, спортивные брюки, футболки или домашнюю одежду. можно с помощью матраса. Сверните мятую вещь в трубочку, поместите на час под матрас. Когда вы извлечете ее, большинство складок пропадет.
- Если у вас есть в квартире горячая вода и можете сделать горячий душ, воспользуйтесь им для глажки одежды. Повесьте одежду в ванной комнате и включите горячую воду на несколько минут. Такой способ отлично подходит для того, чтобы погладить пуховик, ветровку.
- Обычный столовый уксус способен справляться с мятой одеждой. Смешайте его с водой в пропорциях 3 части воды и одну часть уксуса, налейте в распылитель и побрызгайте одежду. После того, как вещь высохнет на свежем воздухе, складочки исчезнут.
- Отгладить одежду можно влажным полотенцем. Разложите вещь на ровной поверхности, накройте влажным и хорошо отжатым полотенцем, прижмите, стараясь разгладить помятые места. Хорошо подходит этот способ, если нужно погладить трикотажные вещи.
- Используйте вместо утюга чистую металлическую кастрюлю. Вскипятите в ней воду. Когда вода закипит, слейте ее, а дно посуды используйте как утюг.
- Если у вас газовая плита, воспользуйтесь чайником, вскипятите в нем воду и подержите одежду в 30 см от пара.
- В случае постоянных отключений электроэнергии можно заранее приобрести специальный спрей для разглаживания складок. Распылите его на расстоянии 25 см от одежды и можно одевать одежду.
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