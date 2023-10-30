Объявлено имя обладателя "Золотого мяча-2023"

В понедельник, 30 октября, в парижском театре "Шатле" состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2023".

Награду лучшему футболисту мира от французского журнала France Football получил форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

В борьбе за почетный приз 36-летний аргентинец опередил своих главных конкурентов - норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда и французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

В конце прошлого года Месси вместе с аргентинской сборной триумфовал на чемпионате мира-2022. Лео стал лучшим игроком Мундиаля в Катаре, забив семь голов и отдав три результативных передачи. Также он выиграл с ПСЖ чемпионат Франции.

Месси в восьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча" – это абсолютный рекорд за всю историю. Ранее он получал этот приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 году.

Ближайшим преследователем аргентинца по количеству выигранных "Золотых мячей" является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Отметим, что за период с 2008 года гегемонию Месси и Роналду сумели прервать только хорват Лука Модрич (2018) и француз Карим Бензема, который получил "Золотой мяч" в прошлом году.

Добавим, что в 2020 году главным претендентом на "Золотой мяч" был польский нападающий Роберт Левандовски, но вручение награды было отменено из-за пандемии коронавируса.

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