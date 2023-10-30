Оголошено ім'я володаря "Золотого м'яча-2023"

У понеділок, 30 жовтня, в паризькому театрі "Шатле" відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча-2023".

Нагороду найкращому футболісту світу від французького журналу France Football отримав форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

У боротьбі за почесний приз 36-річний аргентинець випередив своїх головних конкурентів – норвезького нападника "Манчестер Сіті" Ерлінга Голанда та французького форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Наприкінці минулого року Мессі разом з аргентинською збірною тріумфував на чемпіонаті світу-2022. Лео став найкращим гравцем Мундіалю в Катарі, забивши сім голів і віддавши три результативні передачі. Також він виграв із ПСЖ чемпіонат Франції.

Мессі увосьме в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча" – це абсолютний рекорд за всю історію. Раніше він отримував цей приз 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 року.

Найближчим переслідувачем аргентинця за кількістю виграних "Золотих м'ячів" є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Зазначимо, що за період від 2008 року гегемонію Мессі та Роналду зуміли перервати лише хорват Лука Модріч (2018) і француз Карім Бензема, який отримав "Золотий м'яч" минулого року.

Додамо, що 2020 року головним претендентом на "Золотий м'яч" був польський нападник Роберт Левандовські, але вручення нагороди скасували через пандемію коронавірусу.

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