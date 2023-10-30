Кулеба анонсував важливі новини щодо вступу України до ЄС

За словами міністра, до кінця 2023 року Україна може відкрити переговори щодо членства в ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до кінця тижня, тобто 4-5 листопада, варто очікувати гарних новин щодо вступу України до Євросоюзу.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Кулеба не розголосив деталі, але сказав, що від кінця цього тижня можна буде "побачити події та новини, що матимуть позитивний ефект".

"Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку. Президент контролював це... Я неодноразово казав, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємося до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", - сказав Кулеба.

Тим часом Європейський Союз не хоче допустити капітуляції України перед РФ, тому не припинить свою підтримку, про що повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

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