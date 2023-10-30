Кулеба анонсировал важные новости о вступлении Украины в ЕС

По словам министра, до конца 2023 года Украина может открыть переговоры по членству в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до конца недели, то есть 4-5 ноября, следует ожидать хороших новостей о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба не разгласил детали, но сказал, что с конца этой недели можно будет "увидеть события и новости, которые будут иметь положительный эффект".

"Украинские власти работали над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны. Президент контролировал это... Я не раз говорил, если не будет никаких форс-мажоров, то до конца этого года Украина откроет переговоры относительно членства в ЕС. Пока мы уверены двигаемся к этой цели, но детали я не буду раскрывать", — сказал Кулеба.

Между тем, Европейский союз не хочет допустить капитуляции Украины перед РФ, поэтому не прекратит свою поддержку, о чем сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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