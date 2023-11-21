Стоимость овощей в Украине: ожидать ли нового скачка цен

Стоимость овощей борщового набора в Украине будет расти на несколько процентов ежемесячно. Впрочем, зимой рекордных скачков цен в этом году не будет.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишет РБК.Украина.

"Мы уверены, что пик цен на эти овощи, прежде всего морковь и лук, мы уже перешли и к этому не возвращаться не будем", — сказал он.

По его словам, высокие прошлогодние цены были обусловлены временной потерей части Херсонской и Запорожской областей, где активно выращивали овощи борщового набора. В этом году ситуация совсем другая, ведь их больше начали культивировать на западе и в центре страны. Высоцкий отмечает, что объемы производства этих овощей свидетельствуют о том, что рекордных цен уже не будет.

"Есть определенная потребительская инфляция, связанная с тем, что хранение стоит денег. Понятно, что немного, на несколько процентов они будут дорожать, потому что есть расходы на хранение. Но таких рекордных ажиотажных цен не предполагается. Более того, фермеры демонстрируют готовность в следующем году выращивать по всей Украине при необходимости", — рассказал Тарас Высоцкий.

Как сообщалось, в декабре рост цен на продовольствие не остановится – на этот период приходится традиционное удорожание отдельных продуктов под влиянием сезонных факторов и праздничной вспышки потребления.

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