На что будут расти цены в Украине до конца 2023 года

В декабре рост цен на продовольствие не остановится – на этот период приходится традиционное удорожание отдельных продуктов под влиянием сезонных факторов и праздничной вспышки потребления. Яйца уже начали дорожать. И это связано с сезонным фактором – с сентября по декабрь на рынке уже почти нет продукции хозяйств населения.

Об этом пишет 24 канал.

В Институте аграрной экономики рассказали, что в супермаркетах удорожали основные виды мяса и яйца. В то же время, цены на крупы начали дешеветь.

По словам ведущей научной сотрудницы института Наталии Копытец, по состоянию на 1 ноября 2023 года говядина, свинина и мясо птицы в продуктовых супермаркетах подорожали на 2,4% — 35,1% по сравнению с 1 ноября 2022 года.

Однако разные виды мяса подорожали по-разному. Меньше всего за год – подорожала курятина, а больше всего – свинина и сало. Говядина – гуляш и ребра – за этот период прибавила в цене на 13,8 – 16,5%.

Что касается круп, то ученая Светлана Черемисин отметила, что в течение октября-ноября ценовая ситуация с крупами продолжает свою положительную динамику удешевления.

Цена на гречку по сравнению с сентябрем снизилась на 11,9% — до 36,52 гривны за килограмм. Пшено подешевело на 3,4% — до 29,71 гривны за килограмм. Крупы пшеничные упали в цене на 3,6% – до 16,8 гривны за килограмм. Рис подешевел на 0,9% – до 52,05 гривны. Крупы манные и ячневые претерпели незначительное удорожание на 0,5% и 0,2% соответственно

Ожидается, что после праздников цены на овощи борщового набора могут повыситься против ныне существующих. Больше всего вырастет в цене репчатый лук – до 18 гривен за килограмм против средней цены в 12,75 гривны по состоянию на 15 ноября 2023 года.

Ранее стало известно, что в Украине уже в ближайшее время подорожают овощи и фрукты, стоимость будет повышаться ежемесячно.

По данным НБУ, темпы потребительской инфляции в Украине за последний месяц лета замедлились до 8,6%.

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